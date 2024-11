Un episodio di violenza in piazza Fiera

La notte di Halloween a Trento si è trasformata in un incubo per un ragazzo di 14 anni, aggredito da un gruppo di minorenni in piazza Fiera. L’episodio, che ha scosso la comunità locale, è avvenuto mentre la vittima si trovava con alcuni amici. Il gruppo di giovani, dopo averlo minacciato verbalmente, ha circondato il ragazzo, costringendolo a fuggire per salvarsi.

La fuga e l’intervento dei carabinieri

Nonostante il tentativo di scappare, il 14enne è stato raggiunto dagli aggressori, che lo hanno picchiato. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Le forze dell’ordine, giunte sul posto, sono riuscite a identificare due dei tre minorenni coinvolti nell’aggressione, grazie anche alla testimonianza di alcuni presenti.

Indagini in corso e responsabilità legali

Le indagini condotte dai carabinieri di Mattarello hanno portato all’identificazione del terzo autore del pestaggio, dimostrando l’efficacia delle operazioni di polizia in situazioni di emergenza. I tre minorenni sono stati denunciati per minacce e lesioni personali aggravate, reati che, seppur commessi da giovani, non possono essere sottovalutati. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza dei giovani in spazi pubblici e sull’importanza di educare le nuove generazioni al rispetto e alla convivenza pacifica.