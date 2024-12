Un episodio di violenza inaspettato

La violenza giovanile è un fenomeno che preoccupa sempre di più le comunità italiane. L’ultimo episodio, avvenuto a Porto Sant’Elpidio, ha colpito profondamente non solo la vittima, ma anche l’intera cittadinanza. Marco Trobbiani, un barista sessantenne, ha raccontato la sua esperienza traumatica durante un’intervista a “Mattino Cinque News”. Domenica 22 dicembre, mentre lavorava nel suo locale, ha avuto il coraggio di intervenire quando ha visto alcuni minori rovesciare dei vasi nelle vicinanze. Quella che sembrava una semplice ramanzina si è trasformata in un’aggressione violenta da parte di un gruppo di ragazzi.

La dinamica dell’aggressione

Trobbiani ha descritto come, dopo aver sgridato i ragazzi, sia stato accerchiato da un branco di cinque o sei adolescenti, tutti intorno ai quindici anni. L’aggressione è iniziata con un cazzotto che lo ha fatto perdere l’equilibrio, seguito da una serie di calci e pugni che gli hanno provocato una frattura al naso e a una costola. “Da quel momento non ci ho capito più niente, ho preso una scarica di cazzotti”, ha raccontato l’uomo, ancora sotto choc per l’accaduto. La Questura di Fermo ha avviato un’indagine, acquisendo le immagini della videosorveglianza e ascoltando i testimoni presenti.

Le reazioni della comunità

Oltre al danno fisico, Marco ha dovuto affrontare anche la beffa di ricevere telefonate da alcuni genitori dei ragazzi coinvolti nell’aggressione. Invece di scusarsi per il comportamento dei loro figli, questi genitori si sono lamentati del fatto che il barista avesse reagito. “Questi genitori non hanno insegnato l’educazione ai loro figli, che in branco si sentono forti”, ha commentato Trobbiani, evidenziando un problema più ampio che affligge la società contemporanea. La mancanza di valori e di rispetto per gli adulti è un tema che merita attenzione e riflessione.