In Lombardia si sperimenta un orologio anti-aggressioni per proteggere il personale sanitario.

Un fenomeno preoccupante

Nel 2023, la Lombardia ha registrato un allarmante numero di 4836 aggressioni nei confronti degli operatori sanitari. Questo dato mette in luce una realtà drammatica che colpisce non solo il personale medico, ma anche la qualità del servizio sanitario offerto ai cittadini. Le aggressioni, che spaziano da insulti verbali a violenze fisiche, hanno spinto le autorità regionali a prendere misure concrete per garantire la sicurezza di chi lavora in ospedale.

Nuovi protocolli per la sicurezza

In risposta a questa emergenza, l’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, ha annunciato l’implementazione di nuovi protocolli operativi. Tra le iniziative più innovative, spicca l’introduzione di un orologio anti-aggressioni, un dispositivo che rappresenta un passo avanti significativo nella protezione del personale sanitario. Questo strumento, attualmente in fase di sperimentazione presso l’ospedale di Vigevano, si propone di offrire una risposta rapida e efficace in situazioni di pericolo.

Funzionalità dell’orologio anti-aggressioni

Il dispositivo, simile a uno smartwatch, è dotato di un tasto rosso che consente di effettuare due tipologie di chiamate. Premendo il tasto in modo prolungato, si attiva una comunicazione diretta con la centrale operativa, mentre una pressione rapida e ripetuta consente di inviare una chiamata silente, utile in situazioni in cui non è possibile parlare. Questo sistema è stato testato con successo da un’operatrice del pronto soccorso, che ha confermato l’efficacia del dispositivo nel garantire un intervento tempestivo.

Un supporto fondamentale per il personale

La dottoressa Dora Perricelli ha sottolineato l’importanza di questo strumento, evidenziando come non sia direttamente collegato alle forze dell’ordine, ma permetta di contattarle rapidamente in caso di necessità. Nonostante la presenza di un presidio di forze dell’ordine all’interno dell’ospedale, la dottoressa ha fatto notare che non è sempre operativo, rendendo l’orologio un supporto fondamentale per il personale sanitario. La sicurezza degli operatori è una priorità, e l’adozione di tecnologie innovative come questa rappresenta un passo importante verso un ambiente di lavoro più sicuro.

Un futuro più sicuro per gli operatori sanitari

La sperimentazione dell’orologio anti-aggressioni a Vigevano segna un cambiamento significativo nella gestione della sicurezza in ambito sanitario. Con l’aumento delle aggressioni, è fondamentale che le istituzioni continuino a investire in soluzioni tecnologiche e protocolli operativi che possano garantire la protezione di chi lavora per il bene della comunità. La speranza è che, grazie a queste iniziative, gli operatori sanitari possano svolgere il loro lavoro in un ambiente più sereno e protetto, contribuendo così a migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria in Lombardia.