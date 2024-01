Agricoltura: Meloni, 'esenzione Irpef privilegio per pochi, per questo no proroga'

Agricoltura: Meloni, 'esenzione Irpef privilegio per pochi, per questo n...

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – "L'esenzione Irpef per i redditi agrari e dominicali che è stata istituita in via temporanea nel 2016 poi rinnovata negli anni successivi non è stata prorogata da questo Governo per il 2024 perchè, come accaduto con molte altre misure dell'allora Governo Renzi, abbiamo constatato che questa misura andava a beneficio di chi ne aveva meno bisogno. La misura rischiava di diventare un privilegio piuttosto ch un aiuto diffuso". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Question time della Camera.

"Noi vogliamo che le risorse vadano a chi ne ha veramente bisogno -ha aggiunto la premier- e non vogliamo agricoltori che vivono di sussidi, ma vogliamo imprenditori agricoltori che siano messi in condizione di continuare a produrre cibo di qualità e ricchezza per le loro famiglie e conseguentemente per l'Italia intera".