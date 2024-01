Agrigento: duplice omicidio donne a Naro, c'è un indagato**

Palermo, 5 gen. (Adnkronos) - C'è un indagato, come apprende l'Adnkronos, per la morte delle due donne rumene trovate all'alba di oggi senza vita nelle loro abitazioni a Naro, nell'agrigentino. E' accusato di duplice omicidio e vilipendio di cadavere. In questo moment...

Palermo, 5 gen. (Adnkronos) – C'è un indagato, come apprende l'Adnkronos, per la morte delle due donne rumene trovate all'alba di oggi senza vita nelle loro abitazioni a Naro, nell'agrigentino. E' accusato di duplice omicidio e vilipendio di cadavere. In questo momento è in caserma a Naro per essere interrogato, alla presenza del suo legale. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella.