Home > Video > Agrofarma, Scaglia: ""Per autorizzare una nuova molecola possono servire oltr...

Agrofarma, Scaglia: ""Per autorizzare una nuova molecola possono servire oltre dieci anni""

Agrofarma, Scaglia: ""Per autorizzare una nuova molecola possono servire oltre dieci anni""

«Oggi esistono delle lentezze burocratiche che impediscono di impiegare tempestivamente delle soluzioni innovative che rappresenterebbero sicuramente un contributo importante per migliorare la redditività degli agricoltori e anche l'impatto ambientale». È la criticità evidenziata da Massimo Sca...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

«Oggi esistono delle lentezze burocratiche che impediscono di impiegare tempestivamente delle soluzioni innovative che rappresenterebbero sicuramente un contributo importante per migliorare la redditività degli agricoltori e anche l’impatto ambientale». È la criticità evidenziata da Massimo Scaglia, presidente di Agrofarma-Federchimica, intervenuto a Bologna in occasione della presentazione del settimo Osservatorio Agrofarma. I tempi per l’autorizzazione di una nuova molecola, sottolinea, possono arrivare a superare i dieci anni.

https://www.youtube.com/watch?v=DvvxQXImWYY

Continua sull'app Le notizie della tua città, in tempo reale.
Apri nell'app