Aids: facciata Senato illuminata di rosso per Giornata mondiale

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – Il Senato della Repubblica aderisce alle iniziative previste per la Giornata mondiale contro l'Aids. La facciata di Palazzo Madama sarà illuminata con il colore rosso dal tramonto di oggi all'alba di domani.