Al via "School Experience 4", il festival per le scuole di Giffoni

Roma, 24 ott. (askanews) – La fragilità e la forza delle nuove generazioni sono al centro delle opere in concorso a “School Experience 4”, il festival itinerante per le scuole realizzato da Giffoni, dedicato ai ragazzi e alle ragazze di tutta Italia, inserito nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso da Ministero della Cultura – Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo e Ministero dell’Istruzione e del Merito. Dalla politica ai temi più introspettivi e psicologici, dalla magia dell’animazione alla crudezza delle ambientazioni metropolitane, una finestra sul mondo dell’istruzione nel suo naturale e fisiologico collegamento con il territorio. Sono dieci le sezioni suddivise per fasce d’età e 1.500 le opere in preselezione, con un concorso dedicato a lungometraggi (Feature Experience) e cortometraggi (Short Experience) realizzati da professionisti italiani e stranieri, oltre a una competizione riservata alle opere prodotte da scuole o da associazioni culturali di tutta Italia (Your Experience) e una sezione pensata per la Scuola dell’infanzia.

Sette lungometraggi e 24 short movie raccontano le anime diverse di Your Experience. A questi si aggiungono gli oltre 30 corti realizzati da professionisti. Le opere vengono da tanti paesi diversi, dalla Francia al Brasile, dalla Germania al Messico, dalla Norvegia all’Argentina, e saranno proposte a migliaia di studenti che parteciperanno alle otto tappe del festival.

School Experience 4 coinvolgerà 18mila studenti, 2629 docenti, rendendo protagonisti oltre 160 plessi scolastici in 14 province e 52 comuni periferici e ultraperiferici. L’evento vedrà la collaborazione attiva di 32 esperti e 45 organizzatori. Il festival itinerante partirà dalla Puglia (Taranto) con la prima tappa prevista dal 28 al 30 ottobre, per poi proseguire a novembre, dal 9 al 15, in Sardegna coinvolgendo i territori di Sassari, Tonara e Fonni, in provincia di Nuoro. Dal 25 al 30 novembre toccherà alla Calabria con Cittanova in provincia di Reggio Calabria. Si prosegue, a partire dal 9 al 13 dicembre con il Lazio, precisamente con Ceccano, in provincia di Frosinone. Il 2025 inizierà con l’Emilia Romagna, con Ferrara la cui tappa è prevista dal 20 al 24 gennaio. Si continua con l’appuntamento in Basilicata, a Montescaglioso, in provincia di Matera, a partire dal 17 al 21 febbraio. Dalla Lucania al Piemonte con la tappa di Savigliano, in provincia di Cuneo a partire dal 17 al 21 marzo. Il festival terminerà nella Multimedia Valley di Giffoni Valle Piana con un evento finale previsto dal 7 all’11 aprile 2025.

“Siamo convinti che il cinema e l’arte possano essere strumenti potenti per stimolare la curiosità e il dialogo tra le nuove generazioni – ha detto il direttore generale di Giffoni, Jacopo Gubitosi – insieme a migliaia di studenti e docenti, siamo finalmente pronti a dare vita a un’esperienza indimenticabile, che contribuirà a formare cittadini consapevoli e creativi. Non vediamo l’ora di vedere l’entusiasmo dei giovani partecipanti e di condividere con loro questa magica esperienza”.

Oltre al concorso cinematografico cui saranno due lab: Digital Prof, per la formazione del corpo docente, con l’obiettivo di consolidare le competenze digitali non solo degli studenti ma anche degli stessi maestri, professori e dirigenti. E Movie LAB, è una lezione di cinema interattiva per guidare i giovani alla comprensione del linguaggio audiovisivo, dando loro la possibilità di costruire una scena cinematografica.