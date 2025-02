Alberto Stasi era stato condannato a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Ieri Stasi ha ricevuto la bocciatura dalla Cedu al ricorso con cui, tramite i suoi legali, chiedeva di annullare la condanna definitiva ma, quest’anno, può richiedere l’affidamento in prova.

Alberto Stasi esce dal carcere? Ecco perché potrebbe essere annullata la condanna definitiva

La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo ha bocciato la richiesta di annullare la condanna definitiva a 16 anni di reclusione da parte della difesa di Alberto Stasi. Secondo la Cedu il ricorso di Stasi è “irricevibile“. L’uomo era stato condannato nel 2015 in via definitiva a 16 anni di prigione per l’omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi il 13 agosto del 2007. Il ricorso è stato respinto ma, quest’anno, Alberto Stasi può richiedere l’affidamento in prova.

La richiesta di affidamento in prova

La Cedu ha quindi respinto il ricorso presentato dalla difesa di Alberto Stasi che però quest’anno può richiedere l’affidamento in prova, ovvero la possibilità di espiare la pena definitiva al di fuori del carcere, affrontando un periodo di prova il cui esito, se positivo, estinguerà la pena e ogni effetto penale. Se anche questo gli venisse negato, Stasi dovrà attendere altri tre anni prima di uscire di prigione. Ricordiamo che comunque dal 2023 Alberto Stasi esce ogni giorno dal carcere per lavorare come contabile, rientrando in cella la sera.