Alimentazione: Mattarella, 'paradossali fame e carestie con crescita risorse e conoscenze'**

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Sono molto lieto di partecipare a questa inaugurazione. Il 'Museo e rete per l’alimentazione', è un’iniziativa che, oltre a consentirci di ripercorrere la storia di un’Istituzione internazionale che siamo lieti sia ospitata in Roma sin dal 1951, trasmette un importante messaggio di un impegno che via via si è precisato nella sua valenza strategica: dalla sicurezza alimentare alla sostenibilità degli ecosistemi.

Il percorso per raggiungere questi obiettivi -già da tempo tracciato nell’Agenda 2030 delle Nazioni unite- resta purtroppo in gran parte ancora inattuato, ivi inclusa l’aspirazione ad un mondo senza più fame". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Roma all'inaugurazione del Museo e rete per l'alimentazione e l'agricoltura della Fao.

"È un triste paradosso -ha lamentato il Capo dello Stato- che proprio mentre crescono le conoscenze, le risorse e le potenzialità tecnologiche, anche con rilevanti applicazioni al settore agricolo, assistiamo a nuovi scenari di carestia, a inaccettabili sperequazioni e a un regresso di quel sistema multilaterale, unico paradigma in grado di dare vere risposte a questi bisogni. Si tratta di una inversione di rotta incomprensibile e inaccettabile. Le Istituzioni multilaterali più direttamente impegnate nella lotta all’insicurezza alimentare sono strumenti preziosi ed esprimono consapevolezza della indivisibilità dei destini umani".