Gli allagamenti ad Ancona, causati dal maltempo, hanno creato non pochi disagi per i soccorritori.

Allagamenti ad Ancona: soccorsi in crisi

A causa degli allagamenti che si sono verificati nella città di Ancona, in modo particolare nella zona a sud della Baraccola e dell’Aspro, si sono registrati molti disagi per i soccorsi. Ci sono tanti veicoli bloccati in coda a causa dei problemi di viabilità e anche i sanitari del 118 hanno difficoltà a raggiungere le persone che li hanno contattati. Nella serata di ieri, mercoledì 18 settembre, a Osimo sono state evacuate sei famiglie per una frana causata dal maltempo, che stava minacciando la casa in via Montecesa. Un’altra frana ha distrutto una strada a Montesicuro, nell’Anconetano.

Nottata di disagi e maltempo ad Ancona

In tutto il territorio regionale, colpito dal maltempo, proseguono gli interventi dei vigili del fuoco, che sono entrati in azione 300 volte per ripristinare i danni. Le squadre hanno lavorato durante la notte ad Ascoli Piceno, nella località di Ponterotto tra San Benedetto del Tronto e Acquaviva Picena, per aiutare alcuni automobilisti in difficoltà per l’acqua e il fango. Ci sono stati interventi anche nelle zone di Cupra Marittima e Grottammare.

Nel Pesarese è esondato il torrente Arzilla e per questo è stata interrotta la viabilità sulla Strada provinciale 144. L’attività è molto intensa da ormai tre giorni per i vigili del fuoco e per questo è stato potenziato i dispositivo di soccorso dal corpo nazionale, con l’invio di personale esperto nel soccorso acquatico e fluviale dalla Lombardia, Toscana e Campania.