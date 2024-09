Una notte di grande apprensione quella appena trascorsa in Emila Romagna, colpita dal forte maltempo. Nella giornata di oggi, giovedì 19 settembre, è stata dichiarata allerta rossa.

Maltempo Emilia Romagna, la situazione: zone colpite e danni

L’Emilia Romagna è stata ancora una volta colpita dal forte maltempo, che ha fatto scattare l’allerta rossa nella giornata di oggi. Le zone più colpite sono quelle di Faenza, dove la piena del fiume Lamone sta creando molti disagi, e quella del Bolognese, dove mille persone sono state evacuate e si sono verificate diverse frane. Una notte molto difficile a Faenza, con l’attesa del transito delle piene del fiume Lamone e del fiume Marzeno. Il primo ha attraversato Faenza e sta coinvolgendo anche Ravenna, anche se Massimo Isola, sindaco della città, ha precisato Sky Tg24 che fortunatamente non è esondato e non ha coinvolto il centro storico. Il primo cittadino ha spiegato che ci sono stati due fenomeni di esondazione nella campagna tra Faenza e Ravenna, e che non sono riusciti a gestire il fiume Marzeno, che è esondato coinvolgendo il quartiere di Via Cimatti. A Modigliana, nel Cesenate, la situazione è grave e la piena è molto alta e ha comportato l’allagamento di varie zone, in cui si stanno verificando i danni subiti, come riferito dal sindaco Jader Dardi a Sky Tg24.

La circolazione ferroviaria è sospesa tra Forlì e Faenza, tra Ravenna e Castelbolognese, tra Ravenna e Ferrara e tra Ravenna e Faenza. Anche a Ravenna la situazione dei fiumi è critica ed è stata firmata un’ordinanza in cui si invita la popolazione a recarsi ai piani alti. Coloro che non hanno questa possibilità possono recarsi al Pala De Andrè, punto di accoglienza. La situazione è più grave nelle zone di confine con i comuni di Russi, Bagnacavallo e Forlì. Nel Ravennate si è verificata la rottura dell’argine del Senio a Cotignola, che potrebbe portare diversi disagi. Il Comune di Lugo ha invitato a salire ai piani alti con acqua, cibo, medicinali, cellulare, caricabatterie e beni di prima necessità.

Maltempo Emilia Romagna: la situazione nel Bolognese

Il maltempo ha colpito in modo molto violento anche il Bolognese. A Budrio l’argine del torrente Idice ha subito una rottura nel tratto a valle e il Comune ha spiegato che se ne stanno occupando e le zone interessate sono le stesse dell’ordinanza di evacuazione di mercoledì 18 settembre. Il ponte di Vigorso – Via Rabuina è stato chiuso al traffico e a Mezzolara c’è un distacco della rete elettrica. Il Centro Protesi Inail è stato evacuato nella giornata di ieri. La situazione sul Senio a Castel Bolognese sta lentamente migliorando e il sindaco Luca Della Godenza ha spiegato che l’attenzione rimane alta, invitando a non avvicinarsi al fiume. Sono state chiuse anche diverse strade della zona.