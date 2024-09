Maltempo in arrivo, gli aggiornamenti meteo per ogni regione

Una forte perturbazione è in transito con piogge intense, temporali, allagamenti e problemi di natura idro-geologica.

Già da questa notte è attiva una perturbazione intensa che interessa principalmente le regioni centrali e settentrionali.

Maltempo in arrivo, gli aggiornamenti meteo per ogni regione

A Mattie (TO), nella località di Combe, a causa del crollo di un ponte sono rimaste isolate 30 persone. Anche la borgata S.Petronilla di Bussoleno è isolata. A Bussoleno i mezzi pesanti sono stati deviati sulla SS 25, le auto sono state dirottate su Ponte Cambursano e il Ponte Micellone rimane chiuso. La Borgata Santa Petronilla non può essere raggiunta.

I temporali che stanno colpendo il Lazio durante la mattinata hanno causato allagamenti ad Anzio. Nella zona di Latina si registrano accumuli pluviometrici superiori ai 60mm.

Durante la mattinata i temporali hanno causato un vero e proprio nubifragio a Milano, con allagamenti locali e accumuli pluviometrici superiori agli 80mm nelle aree orientali. Anche a Novara si è verificato un nubifragio.

Lo Stura di Lanzo nel Torinese e l’Anza nel Verbano hanno appena superato la soglia di pericolo con un livello rispettivamente di 3,39m e 2,02m. Il livello continua ad aumentare e le precipitazioni continueranno nelle prossime ore. Anche nell’area del Canavese i corsi d’acqua sono impetuosi.

Il Savara in Valsavarenche, l’Ayasse a Champorcher e il Lys a Gressoney hanno superato il livello di guardia a causa delle abbondanti precipitazioni in corso da questa notte. I corsi d’acqua nella Valle di Cogne sono sotto monitoraggio e stanno aumentando a causa dell’alluvione del 29 giugno.

Una perturbazione guidata da un vortice tra le Isole Britanniche e il Golfo di Biscaglia è entrata in azione già da questa notte partendo dal Nordovest e dalle regioni centro-settentrionali tirreniche con fenomeni di forte intensità che stanno causando i primi problemi idro-geologici.

Durante la notte i temporali hanno iniziato sul Ponente, con particolare intensità nella parte occidentale di Savona dove in poche ore si sono raggiunti oltre i 160mm (Albenga) a causa di un temporale autosufficiente. Nel corso del tempo la linea dei temporali si è spostata verso est raggiungendo Genova e La Spezia ma con una minor intensità.

Una linea di temporali si estende quasi orizzontalmente dall’alto Piemonte verso est fino al Delta del Po con fenomeni anche intensi sulla fascia pedemontana lombarda, successivamente su Verona, Padova, Rovigo per poi arrivare al Delta del Po.

Il ramo meridionale del fronte che agisce sul Nordovest ha raggiunto la Toscana con piogge e temporali durante la notte che stanno diminuendo ma che ora si spostano verso il Lazio dove risultano intensi sulla zona del Pontino in questo momento.

Anche in Puglia, nella zona di Lecce, si stanno verificando dei temporali collegati indirettamente al fronte che agisce sulle altre regioni. A Gallipoli si sono registrati accumuli pluviometrici di 30mm.

Maltempo in arrivo, il meteo per le prossime ore

Al Nord tempo piovoso fin dal mattino su Nordovest, Lombardia, Emilia occidentale e Veneto occidentale con piogge e temporali anche forti su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta che si estenderanno nel pomeriggio al resto del Nord, più deboli sull’Emilia orientale e Romagna con qualche schiarita occasionale. Attesi fenomeni localmente grandinigeni e nubifragi con accumuli pluviometrici nelle prossime 24 ore superiori ai 150mm sulla costa Ligure, nei pressi delle montagne piemontesi circa 100mm sull’ovest della Lombardia e dell’Alto Veneto. Neve sulle Alpi scendendo fino a quota 3000/3200m nella parte occidentale. La sera attenuazione dei fenomeni al Nordovest. Al Centro il tempo peggiorerà fin dal mattino sul versante tirrenico con piogge e temporali anche forti nel Lazio che si estenderanno nel pomeriggio in Umbria ed Emilia Romagna. Attesi fenomeni localmente grandinigeni nel pomeriggio nell’alta Toscana ed Emilia Romagna centrale con possibili nubifragio. Nella serata attenuazione generale della situazione. Al Sud inizialmente soleggiato tranne alcuni temporali nel Salento; peggioramento previsto in Campania dove dal pomeriggio arriveranno rovesci e temporali anche forti accompagnati da grandinate localizzate; i fenomeno arriveranno poi anche in Molise ed Puglia centrale-alta nel tardo pomeriggio fino alla sera anche se più deboli. Maggiore presenza di sole in Sicilia. Rovescio nelle aree settentrionali della Sardegna nella prima parte della giornata ma miglioramento successivo. Sole prevalente nelle aree meridionali. Temperature in calo nelle regioni nordiche ,nel centro tirrenico-centrosettentrionale ,in Sardegna. Venti moderati o tesi tra Scirocco e Libeccio.