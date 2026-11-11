Allarmi scuole, Schlein: famiglie spaventate, governo riferisca

Roma, 11 nov. (askanews) – “Chediamo al governo di riferire quanto prima su quello che sta avvenendo perché la preoccupazione c’è, per la natura di questo attacco che ha colpito circa 300 istituti scolastici in tutto il paese”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine di un flash mob a Montecitorio.”Ci preoccupiamo per le famiglie che si sono spaventate e anche per chi ha dovuto mollare il lavoro per andare a recupeare i propri figli e organizzarsi in fretta e furia.

Dobbiamo assicurare che ci siano dei piani di evacuazione, che ci sia una formazione specifica e il governo deve venire a riferire su cosa sa di queste minacce”, aggiunge.Agli esponenti del centrodestra che invitano a investire di più in difesa, Schlein risponde che intanto “in questi anni hanno tagliato sulla cybersicurezza. Questa è una manovra che va riscritta completamente perché è riuscita a far arrabbiare tutti,”.