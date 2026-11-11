Modernariato, a Milano il 14-15 novembre la fiera SOMO

Milano, 11 nov. (askanews) – SOMO, la prima fiera italiana dedicata esclusivamente al modernariato, torna con la sua sesta edizione negli spazi di Superstudio Più di via Tortona a Milano per un viaggio alla ricerca di elementi d’arredo e oggetti rari, autentici e storicizzati. Oltre 70 espositori provenienti da tutta Italia, selezionati con cura dalla direttrice della fiera Francesca Buliani – che ha presentato l’evento ad askanews – porteranno il meglio delle loro collezioni per proporre una selezione di pezzi che hanno fatto la storia dell’arredo del secolo scorso e continuano a caratterizzare lo stile contemporaneo.

Apuntamento il 14 e 15 novembre.