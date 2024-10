Allerta arancione in Emilia-Romagna, tornano le preoccupazioni.

Emilia Romagna: Nuove evacuazioni precauzionali dopo alluvione, indagini in corso sulla causa delle esondazioni

In Emilia Romagna, è nuovamente prevista pioggia e brutto tempo, a discapito di una regione già molto colpita dall’alluvione recente e da quella di maggio 2023. I sindaci di alcune aree, tra cui Bagnacavallo, Faenza (nella provincia di Ravenna) e Budrio (Bo), hanno ordinato evacuazioni precauzionali per i residenti nelle zone adiacenti agli argini dei fiumi Lamone e Idice, danneggiati il 19 settembre. Nel frattempo, la Procura di Ravenna ha avviato un’inchiesta contro ignoti riguardante le ultime esondazioni, in attesa di risultati da una perizia tecnica approfondita sul fenomeno del 2023.