Un episodio di panico alla stazione di Brennero

Oggi, la stazione ferroviaria di Brennero è stata teatro di un allerta bomba che ha scatenato un intervento immediato da parte delle forze dell’ordine. L’episodio è iniziato quando un cittadino nordafricano, a bordo di un treno diretto a Monaco, ha cominciato a dare in escandescenze. La Polfer, intervenuta prontamente, ha dovuto gestire la situazione, che si è rapidamente trasformata in un’emergenza.

La segnalazione di una bomba

Durante il tumulto, l’uomo ha dichiarato di aver posizionato una bomba in uno dei bagni del treno. Questa affermazione ha immediatamente allertato le autorità, che hanno deciso di fermare il convoglio sui binari e avviare controlli approfonditi. Gli artificieri sono stati chiamati a intervenire per verificare la veridicità della minaccia, mentre il treno è stato evacuato e i passeggeri sono stati messi in sicurezza.

Le conseguenze dell’allerta

In seguito all’allerta bomba, il traffico ferroviario è stato sospeso, e le autorità hanno chiuso anche la strada adiacente alla stazione e la vicina autostrada A22 in entrambe le direzioni. Questa misura è stata adottata per garantire la sicurezza di tutti e per permettere agli artificieri di operare senza ostacoli. Al momento, le operazioni di controllo sono ancora in corso, e si attende un aggiornamento ufficiale sulla situazione.