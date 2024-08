C’è grande paura in Giappone per l’allerta relativa al cosiddetto megaterremoto, lanciata dagli esperti. Secondo gli istituti di monitoraggio, c’è il 70% di possibilità che un sisma molto intenso colpisca il Paese entro i prossimi 30 anni e sebbene sia un limite temporale non troppo ristretto, tutti sono in apprensione, specialmente dopo le recenti scosse.

Allerta megaterremoto in Giappone

Lo hanno annunciato gli esperti dopo le scosse di magnitudo di 6,9 e di 7,1 che si sono verificate di recente in Giappone: il Paese verrà colpito da un terremoto molto intenso. L’evento, con la probabilità del 70%, si verificherà entro i prossimi 30 anni.

Il Paese insomma, deve prepararsi a questo sisma di proporzioni enormi, infatti, come sostengono gli esperti, il terremoto potrebbe portare alla devastazione di ampie zone della costa e uccidere circa 300.000 persone.

Sono dati allarmanti e ci sono anche quelli relativi al possibile epicentro, individuato nella fossa di Nankai, nella zona orientale. In passato, proprio qui si sono verificate altre scosse con magnitudo molto intenso.

Kishida e il viaggio annullato

Proprio a causa della situazione critica del Paese, il premier Kishida ha deciso di annullare il suo viaggio in Asia Centrale, pianificato per partecipare a un vertice regionale. Ai giornalisti ha riferito di aver preso questa decisione perché sente la responsabilità, visto il suo ruolo, di gestire le crisi.

Il primo ministro ha anche parlato della preoccupazione degli abitanti, in ansia in seguito all’allerta emessa dall’Agenzia meteorologica giapponese, circa la probabilità di una nuova scossa molto forte.