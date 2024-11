Il Dipartimento della Protezione civile della Regione siciliana ha disposto un’allerta meteo di colore arancione lungo tutta la fascia ionica. Grande preoccupazione a Catania per l’emergenza meteo in corso.

Allerta meteo a Catania: gli ultimi aggiornamenti

Oltre 30 richieste di soccorso sono giunte a Torre Archirafi, frazione di Riposto (Catania), dove le strade sono state sommerse dall’acqua, trasformandosi in veri e propri fiumi. A causa dell’intensa pioggia, gli automezzi sono stati trascinati dalla furia dell’acqua. Ad Aci Sant’Antonio, i vigili del fuoco hanno soccorso automobilisti bloccati nelle loro vetture in via Aldo Moro e sono intervenuti per mettere in salvo alcune persone rimaste intrappolate all’interno di un supermercato completamente allagato. Ad Acireale i pompieri sono intervenuti in seguito al crollo di un muro perimetrale in via Giorgio La Pira, nei pressi della Circonvallazione: non ci sarebbero feriti.

Problemi anche sull’autostrada A18, chiusa per allagamenti. Sulla Messina-Catania, al chilometro 56 tra Fiumefreddo e Giarre, diverse auto sono rimaste bloccate.

Allerta meteo a Catania: fiume esondato

I Vigili del fuoco stanno intervenendo con un mezzo anfibio ad Altarello, frazione di Riposto, nel Catanese, dove un fiume è esondato ed ha invaso il piano terra di un’abitazione: all’interno vi erano quattro persone, due delle quali disabili. Gli accumuli pluviometrici, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbero raggiunto i 500mm in sole sei ore.

Allerta meteo a Catania: scuole chiuse

Scuola chiuse a Catania oggi, 13 novembre, a causa dell’allerta meteo arancione proclamata dalla Protezione Civile in Sicilia orientale. Il provvedimento è stato disposto dal primo cittadino, Enrico Trantino:

“Le previsioni segnalano condizioni di pioggia intensa nel corso della notte con miglioramento nella giornata. In ogni caso l’unico bollettino a cui per legge mi devo affidare è quello della protezione civile che per domani segna allerta arancione”.

Inoltre, il sindaco ha aggiunto:



“Considerata anche la pioggia degli scorsi giorni, abbiamo esigenza di verificare le condizioni degli istituti scolastici. Per questa ragione ho appena firmato l’ordinanza con cui dispongo la sospensione delle attività didattiche per la giornata di domani”.

Anche altri sindaci hanno decretato la sospensione delle lezioni per la giornata di oggi: Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Belpasso, Camporotondo Etneo, Giarre, Mascalucia, Militello, Milo, Motta Sant’Anastasia, Paternò, Ragalna, San Giovanni la Punta, Sant’Agata li Battiati, San Gregorio, Santa Venerina, Scordia, Valverde, Vizzini e Siracusa.