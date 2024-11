Scuole chiuse per allerta meteo arancione in Sicilia

Scuole chiuse per allerta meteo arancione in Sicilia

Allerta meteo arancione in Sicilia

Il maltempo ha colpito la Sicilia, portando a una serie di chiusure scolastiche in diverse località. L’allerta meteo arancione, emessa dalle autorità competenti, ha spinto i sindaci di comuni come Taormina e Acireale a prendere misure precauzionali per garantire la sicurezza degli studenti. Le scuole rimarranno chiuse lunedì, mentre in altre aree, come Catania, le lezioni continueranno regolarmente.

Decisioni dei sindaci

Le ordinanze di chiusura sono state emesse in risposta alle previsioni meteorologiche che indicano un’intensificazione delle piogge. Il sindaco di Taormina ha sottolineato l’importanza di proteggere gli studenti e il personale scolastico, affermando che la decisione è stata presa dopo consultazioni con esperti meteorologici. Anche il sindaco di Acireale ha confermato la chiusura delle scuole, evidenziando la necessità di adottare misure di sicurezza in situazioni di emergenza.

Situazione a Catania

Contrariamente ad altre città, Catania ha deciso di mantenere le scuole aperte. Il sindaco Enrico Trantino ha comunicato tramite i social media che, sebbene siano previste piogge, queste non supereranno la soglia critica nelle ore del mattino. Tuttavia, ha avvertito che nel pomeriggio le condizioni meteorologiche potrebbero peggiorare, e che una decisione riguardo alla sospensione delle lezioni pomeridiane sarà presa in base all’evoluzione della situazione. La sicurezza degli studenti rimane la priorità, e le autorità stanno monitorando attentamente le condizioni meteo.