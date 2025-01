Continua il maltempo in Italia: allerta meteo per il 30 gennaio, ecco le regi...

Nuova allerta meteo gialla per il 30 gennaio: la Protezione Civile segnala temporali e rischio idrogeologico in quattro regioni.

Prosegue l’intensa fase di maltempo che sta interessando l’Italia, segnando il passaggio di numerose perturbazioni che hanno causato danni e disagi in varie zone del Paese. La Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico, valido per domani, giovedì 30 gennaio 2025, dalle 00:00 alle 24:00.

Allerta meteo gialla per maltempo giovedì 30 gennaio: le regioni interessate

Le piogge e i temporali continuano a interessare l’Italia, e gli effetti non sembrano attenuarsi nelle prossime ore. Il rapido passaggio di una perturbazione sul Mediterraneo centrale, che ha causato maltempo soprattutto al sud, non mostra segnali di allentamento. Nel frattempo, una nuova perturbazione in arrivo da ovest porterà piogge isolate sul nord-ovest.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per domani, giovedì 30 gennaio, un’allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico su alcune aree di Calabria, Puglia e Sicilia. Inoltre, è stato dichiarato uno stato di ordinaria criticità per rischio idraulico in Emilia Romagna.

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;

Puglia: Salento;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

Anche per domani, la Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per rischio idraulico, che riguarda gli effetti causati dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili alluvioni lungo i principali corsi d’acqua.

Emilia Romagna: Pianura modenese, Pianura bolognese

Infine, è stata disposta l’allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Come sarà il meteo domani 30 gennaio

Le previsioni per domani, 30 gennaio, indicano cieli nuvolosi con rovesci e temporali isolati sul nord-ovest, mentre sono previste nevicate sopra i 1000 metri nelle Alpi e nelle Prealpi occidentali.

Al sud, invece, si registreranno temporali su Calabria tirrenica, Puglia salentina e Sicilia nord-orientale.

Nel pomeriggio, cielo nuvoloso sulla Sardegna, mentre altrove sarà sereno o poco nuvoloso. In serata, poche modifiche, con piogge in movimento sulla Sardegna.