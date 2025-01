Liguria sotto allerta meteo: il 28 gennaio scuole chiuse in vari comuni

Domani in Liguria sono previsti temporali intensi, con allerta meteo rossa e arancione. Ecco dove saranno chiuse le scuole

Il livello di allerta in Liguria è elevato a causa del previsto peggioramento delle condizioni meteo in serata. A partire dalle 18 di oggi, lunedì 27 gennaio, l’allerta diventa rossa sul Levante, mentre per l’area di Genova e il suo entroterra passa a arancione. L’allerta rimane gialla sul Ponente e nell’entroterra, dove le piogge saranno meno forti. La preoccupazione è alta e nelle zone più colpite è stata disposta la chiusura delle scuole.

Allerta meteo Liguria: scuole chiuse il 28 gennaio, ecco i comuni interessati

Diversi comuni hanno già annunciato la chiusura delle scuole per martedì 28 gennaio, con attenzione particolare sulle province di Genova e La Spezia. Tra i comuni che hanno preso questa decisione ci sono Chiavari, come riportato sulla pagina ufficiale Facebook, ma anche Santa Maria Ligure, Castelnuovo Magra, Casarza Ligure, Santo Stefano di Magra, Lerici, Zoagli, Maissana, Deiva Marina e Brugnato. L’elenco è in continuo aggiornamento e altri comuni potrebbero aggiungersi nelle prossime ore.

Per quanto riguarda Genova, l’allerta arancione finirà alle 8 di martedì 28 gennaio per passare a gialla sino alle 14. Le scuole dunque resteranno regolarmente aperte.

L’aggiornamento di Arpal sull’allerta meteo