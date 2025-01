Le condizioni meteorologiche sono destinate a peggiorare con temporali e forti venti su Calabria, Sicilia e Sardegna, motivo per cui la Protezione Civile, in coordinamento con le Regioni interessate, ha diramato un avviso di allerta meteo.

Sicilia sotto allerta meteo rossa

L’allerta meteo rossa segnala il rischio di intense precipitazioni, fulmini e raffiche di vento forti. Il Bollettino meteo della Protezione Civile ha comunicato che, a partire dalla tarda serata di oggi e per le prossime 24-36 ore, in Calabria e Sicilia sono attese piogge diffuse, anche sotto forma di rovesci o temporali.

L’ordinanza del sindaco di Catania, Enrico Trantino, che dispone la chiusura delle scuole e delle aree pubbliche, sottolinea che, in previsione dell’allerta meteo, è necessario limitare l’uso dell’auto e vietare la circolazione di mezzi a due ruote, inclusi biciclette e motocicli, sulle strade comunali.

L’ordinanza raccomanda inoltre di uscire di casa solo per motivi urgenti, prestando la massima attenzione durante gli spostamenti a piedi o con mezzi di trasporto, evitando i sottopassi. Si invita a non sostare vicino a zone a rischio di colate di fango o frane, e a tenersi lontani dalle coste e dai corsi d’acqua. Si consiglia infine di evitare il transito in aree già colpite da allagamenti, esondazioni o smottamenti.

La chiusura delle scuole è stata disposta anche in altri Comuni della Provincia di Catania, tra cui Aci Catena, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Caltagirone, Giarre, Motta Sant’Anastasia, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Pedara, Ragalna, Riposto, San Gregorio e Viagrande. Tuttavia, potrebbero essere aggiunti altri Comuni nelle prossime ore.

A causa dell’allerta meteo, anche l’Aeroporto di Catania ha emesso un avviso, indicando che i temporali intensi previsti potrebbero causare ritardi, cancellazioni o dirottamenti dei voli.

Allerta meteo rossa in Calabria

Domani si prevedono piogge, temporali e forti raffiche di vento, con le zone più colpite che saranno principalmente il Reggino, il Catanzarese e il Crotonese, dove sui versanti jonici sono attesi circa 100-150 mm di precipitazioni. A tal proposito, la Protezione civile, in collaborazione con il centro funzionale multirischi Arpacal, ha emesso un’allerta meteo rossa per l’intero territorio reggino e per il catanzarese jonico, un’allerta arancione per il Crotonese e il cosentino jonico, mentre per le altre aree l’allerta è di livello giallo.

Il sindaco Nicola Fiorita ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a Catanzaro. Tuttavia, hanno aderito all’iniziativa anche altri Comuni: Catanzaro, Sersale, Satriano, Locri, Borgia, Gasperina, Girifalco, San Sostene, Pentone, Cardinale, Palermiti, Montepaone, Satriano, Squillace, Stalettì, Cicala, Cropani, Botricello, Taverna, Isca dello Jonio, Albi, Badolato, Tiriolo Martelletto, Cortale, Simeri Crichi, Sellia Marina, Marcedusa, Torre di Ruggiero, Miglierina, Plataci, San Floro, Marcellinara, Serra San Bruno, Squillace, Zagarise, Gimigliano, Amaroni, Mesoraca. Siderno, Bova Marina, Palmi, Gioia Tauro, Rosarno, San Ferdinando, Caccuri, Cerenzia, Petilia Policastro, Polistena, Bivongi, Cosoleto, Cotronei, Sorbo San Basile, Brancaleone, Bruzzano, Zeffirio ,Palizzi, Roghudi, Montebello Jonico, Condofuri, Motta San Giovanni, Cinquefrondi Polistena, Roccabernarda, Taurianova, Cittanova, Bagnara, Caulonia, Savelli, Isola Capo Rizzuto.

Allerta arancione in Sardegna

La Protezione civile regionale ha emanato l’allerta arancione per rischio idrogeologico, e gialla per rischio idraulico su tutta la Sardegna orientale e in particolare sulle aree Flumendosa Flumineddu e Gallura.