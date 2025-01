Il meteo in Italia: l'influsso delle fredde correnti orientali persiste fino al weekend, con piogge e temporali

Un nuovo impulso di aria fredda, in arrivo dalla Serbia, si dirigerà verso l’Italia, alimentando un’area di bassa pressione che influenzerà il meteo nel nostro Paese nei prossimi giorni, portando condizioni sfavorevoli su molte regioni. Il weekend sarà caratterizzato da un peggioramento del meteo, con i primi effetti di questa ondata di aria gelida già a partire da domani, mercoledì 15 gennaio.

Meteo Italia: piogge e temporali fino al weekend, freddo persistente

Oggi il meteo rimarrà instabile al Sud Italia, con piogge e rovesci che interesseranno in particolare Basilicata, Calabria e Sicilia. C’è ancora la possibilità di nevicate sopra i 700-1000 metri.

Nei prossimi giorni, e in particolare verso il weekend, il maltempo tornerà a interessare alcune regioni italiane. Domani, mercoledì 15 gennaio, si inizieranno a percepire i primi effetti di questa nuova ondata di aria gelida: cielo nuvoloso al Centro-Sud, con un aumento della copertura anche al Nord, specialmente nelle zone orientali. L’instabilità più intensa si concentrerà sulla Sicilia.

Nelle ore successive, la circolazione ciclonica inizierà a influenzare principalmente le Isole Maggiori, con un aumento dell’instabilità e precipitazioni, anche a carattere di rovescio. Nel resto d’Italia, invece, il meteo si manterrà variabile, con una maggiore presenza di nubi al Centro e al Nordest.

Con l’arrivo del weekend, il peggioramento sarà particolarmente marcato al Sud e sulle Isole Maggiori, con piogge abbondanti e locali nubifragi. Calabria, Sardegna e Sicilia saranno le regioni maggiormente interessate, con accumuli pluviometrici significativi.

L’allerta meteo della Protezione Civile

Alla luce dei fenomeni in corso e delle previsioni, è stata emessa un’allerta arancione per la parte nord-orientale della Calabria e un’allerta gialla per Molise, Basilicata, il resto della Calabria e la Sicilia.