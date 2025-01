Nei primi giorni di gennaio, i modelli meteorologici evidenziano un’inverno che si prepara a mostrarsi nella sua forma più caratteristica, indicando una svolta marcata in pochi giorni, che vedranno l’Anticiclone spostarsi verso la Penisola Iberica, con l’arrivo di freddo e neve. Questa prospettiva potrà comportare nuovi cambiamenti climatici che coinvolgeranno il Mediterraneo e gran parte della Penisola. L’attuale stabilità atmosferica, causata da un’area anticiclonica proveniente dal Nord Africa, perderà la sua forza e si ritirerà verso sud, con un dietrofront che permetterà il ritorno delle perturbazioni atlantiche, che con ogni probabilità si manifesteranno con intensi fenomeni.

Meteo di gennaio: freddo e neve

A partire da giovedì, due perturbazioni si riverseranno sull’Italia, con piogge abbondanti soprattutto sul medio-alto Tirreno, sul fronte occidentale della Sardegna e lungo le Alpi. È proprio sull’arco alpino che si prevedono nevicate abbondanti anche a quote relativamente basse, consentendo condizioni ottimali per il turismo della neve. Inoltre, il sopraggiungere di masse d’aria maggiormente instabili favorirà l’intensificarsi di fenomeni sul settore settentrionale e centrale della Penisola. L’Alta Pressione si sposterà verso nord-est nel weekend, congiungendosi con un’ulteriore area di alta pressione presente sulla Scandinavia, in un “ponte altopressorio” che causerà la discesa di aria gelida da nord verso il Mediterraneo centro-occidentale. A questo punto, il fronte freddo avanzerà verso il Centro-Nord, causando un marcato abbassamento delle temperature.

Da metà gennaio neve anche a bassa quota da Nord a Sud

Al Centro e al Nord sono previste nevicate anche a bassa quota, con possibili rovesci nevosi anche in pianura. In particolare, la Val Padana sarà una delle aree più interessate, anche se la neve potrebbe scendere anche su Toscana e Marche, in base alle condizioni termiche locali. Infatti, l’aria fredda si riverserà su tutto il Centro Italia, con possibili nevicate anche su Lazio, Umbria e Sardegna. A Sud sarà determinante il percorso svolto dal fronte freddo per determinare il tipo di perturbazioni che si verificheranno, anche se si prevede che la neve possa scendere fino a quote collinari anche in Calabria e Campania. Anche se la traiettoria del vortice di aria fredda è ancora incerta, sicuramente l’Italia si prepara a vivere una fase tipicamente invernale, che potrebbe lasciar presagire a una seconda metà di gennaio con condizioni meteorologiche intense e tipicamente invernali che caratterizzeranno sia il Nord come anche il Sud e le Isole Maggiori.