Secondo le prossime previsioni meteo, il mese di gennaio si aprirà all’insegna dell’alta pressione sull’Italia, con nubi sul Tirreno e nebbie in Valpadana, anche se la stabilità non durerà molto. Tra Inghilterra, Mare del Nord e Baltico è infatti già visibile la lunga perturbazione associata al fronte di aria artica che si sta muovendo verso l’Europa centrale. Ciò comporterà un drastico cambiamento climatico rispetto alla situazione stagnante in atto e introdurrà un importante raffreddamento, che vedrà la neve cadere fino in pianura su Francia, Germania, area danubiana e Balcani. L’Italia, tuttavia, non sarà interessata da questa variazione, visto che la traiettoria delle correnti da Nord Ovest non consentirà all’aria artica di entrare sul bacino centrale del Mediterraneo. Vi saranno comunque rovesci, temporali e abbassamento delle temperature, con la neve che scenderà localmente fino a quote collinari, sebbene per poco tempo.

Previsioni per i primi giorni di gennaio

A seguito del veloce passaggio del fronte freddo atteso il giorno 3, vi sarà un innalzamento della pressione sul Mediterraneo centrale, cosicché per la giornata di sabato 4 è previsto sole con qualche strascico di instabilità solo all’estremo Sud della Penisola, dove potranno verificarsi ancora alcuni rovesci o temporali. Temperature in diminuzione nei valori minimi al Nord, dove potranno verificarsi gelate diffuse in pianura; le massime caleranno, ma principalmente al Sud. Domenica il fronte della perturbazione avanzerà richiamando correnti umide e miti meridionali sull’Italia. Nubi diffuse interesseranno le regioni centro-settentrionali con pochi fenomeni, mentre al Sud sarà più soleggiato. Le temperature tenderanno verso un aumento, sia nei valori massimi che in quelli minimi, e il freddo persisterà solo in Valpadana.

Previsioni per l’Epifania

Per il giorno dell’Epifania, i modelli probabilistici vedono due possibili scenari: uno prevede un peggioramento su tutta la penisola con piogge e rovesci fino al Sud, mentre un altro prevede un peggioramento al Nord e una parte del Centro. Sul fronte dell’aspetto termico, invece, con ogni probabilità il richiamo di correnti di Scirocco o di Libeccio porterà un sensibile aumento della temperatura. La zona dove potrebbe resistere un po’ di freddo sarà la Valpadana occidentale assieme al versante interno delle Alpi occidentali, dove potrebbero mantenersi le condizioni per delle nevicate fino a quote collinari, anche se la previsione da confermare.

Previsioni dall’Epifania al 13 gennaio

Nella prima settimana di gennaio, il fronte polare si abbasserà, portando perturbazioni sulla Penisola e una parziale attenuazione dell’anticiclone, con temperature complessivamente sopra la media.

Previsioni dal 13 al 20 gennaio

Successivamente, tra il 13 e il 20 gennaio, si potrà osservare una tendenza a regimi di blocco con un promontorio che potrebbe favorire l’afflusso di aria fredda verso l’Europa orientale. In Italia, questo potrebbe tradursi in un calo termico.