Il Meteo weekend: condizioni instabili con piogge e venti intensi in arrivo su molte zone d’Italia. Ecco le previsioni dettagliate per sabato 18 e domenica 19 gennaio.

L’ Italia tra il 18 gennaio e il 19 gennaio assisterà a forti venti e a precipitazioni in diverse zone del paese. Per il prossimo weekend ci sarà l’ inaspettato arrivo di venti forti assistiti da condizioni meteo avverse, con l’ Italia al centro del fenomeno.

Meteo weekend: ciclone mediterraneo porta piogge intense e venti forti al Centro-Sud

L’instabilità sarà causata da un ciclone mediterraneo che inizierà a manifestarsi già da venerdì 17 gennaio, portando piogge diffuse. Questo sistema di bassa pressione si rafforzerà ulteriormente attraversando le acque ancora relativamente calde dei mari italiani, alimentato da venti di Scirocco carichi di umidità. Secondo gli ultimi aggiornamenti di ilmeteo.it sabato 18 gennaio il ciclone colpirà principalmente la Sardegna e la Sicilia. Nello specifico, le previsioni meteo per il weekend e per i prossimi giorni sull’orografia dell’isola di Sardegna indicano forti indicazioni sulla possibilità di eventi estremi e di rischio di elevati tassi di pioggia con alluvioni. In un secondo tempo, le aree colpite dal maltempo nel territorio Sud anche negli altre regioni Centro come, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise, Lazio e Abruzzo sono altrettanto segnalazioni di previsioni le quali si presuppongono con modeste alterazioni. Qui ci si aspetta piogge copiose da vento di burrasca con forti soffiate di oltre 70-80 km/h in particolare per le coste ioniche, il Canale d’Otranto e il basso mare di Tiro. Il paese che attraverserà il campo cada lunedì entrerà nell’area in cui si svolgeranno i nevai e ruberanno il rubinetto.

Meteo weekend: maltempo diffuso tra piogge, venti intensi e nevicate a bassa quota

Domenica 19 gennaio, il ciclone sarà posizionato sul mar Tirreno, continuando a portare piogge al Centro-Sud e sulle isole maggiori. Tuttavia, le precipitazioni saranno più irregolari e localizzate rispetto al giorno precedente. Nel frattempo, il Nord resterà in gran parte ai margini di questa fase di maltempo. Solo nella seconda parte della giornata si potrebbero verificare alcuni fenomeni, con nevicate a bassa quota su Piemonte, bassa Lombardia e Veneto. Questa situazione instabile del weekend non si esaurirà rapidamente: il maltempo potrebbe infatti proseguire anche all’inizio della settimana successiva, prima di un possibile miglioramento delle condizioni atmosferiche. In sintesi, il meteo nel weekend sarà dominato da un clima turbolento, con forti venti e piogge che interesseranno principalmente il Sud e le Isole, ma con ripercussioni parziali anche al Centro e al Nord. Si consiglia prudenza, specialmente nelle aree a rischio di eventi estremi.