Il transito di una perturbazione sul Mediterraneo centrale continuerà a intensificare il maltempo, con piogge e temporali sulle regioni del Sud Italia. A seguito della valutazione congiunta con le autorità regionali, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo, che entrerà in vigore a partire da mercoledì 29 gennaio.

Maltempo, nuova allerta meteo: le regioni interessate

L’avviso prevede, a partire dalla mattina di mercoledì 29 gennaio, precipitazioni da moderate a diffuse, anche sotto forma di rovesci o temporali, su Sicilia, Calabria e Puglia, con particolare intensità sui settori centro-orientali della Sicilia e su quelli ionici e meridionali di Calabria e Puglia.

I fenomeni saranno accompagnati da piogge intense, attività elettrica e raffiche di vento molto forti.

In base alle previsioni e ai fenomeni in corso, è stata emessa un’allerta gialla per mercoledì 29 gennaio per la Provincia Autonoma di Bolzano e per alcune zone di Veneto, Emilia-Romagna, Puglia, Calabria e Sicilia.

Cosa succederà domani, mercoledì 29 gennaio

Un intenso vortice ciclonico, con pressioni al suolo intorno a 985 hPa tra la Francia e le Isole Britanniche, si sta dirigendo verso il Mediterraneo occidentale. Il flusso perturbato si sposta più a nord, con vari minimi tra l’Islanda e la Scandinav