Maltempo in Italia, allerta meteo gialla per 9 regioni

Il maltempo torna a colpire diverse regioni italiane: alla vigilia di Natale è allerta meteo gialla per 9 regioni del nostro Paese

La giornata di oggi, martedì 24 dicembre, sarà all’insegna del maltempo in molte zone d’Italia. Ecco perché la protezione civile ha diramato gli avvisi di allerta gialla in alcune regioni dello Stivale. Attenzione soprattutto al Centro e al Sud Italia: le nevicate arriveranno sino a bassa quota ed è atteso fortissimo vento.

Maltempo in Italia, allerta arancione e gialla: le regioni a rischio

La causa è la medesima perturbazione che già nei giorni scorsi aveva portato agli episodi di forte vento e nevicate su Alpi e Appennini. Anche questa settimana e già nella giornata di oggi, la perturbazione farà permanere il maltempo su gran parte dell’Italia e, in particolare, nelle regioni del Centro e del Sud del Paese. La protezione civile, infatti, ha diramato un avviso di allerta gialla per le regioni di Marche, Umbria, Lazio, sull’intero territorio di Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e su gran parte della Sicilia.

Cosa dicono le previsioni meteo di oggi

“Per la vigilia di Natale sono previste nevicate al di sopra di 300-500 metri e localmente anche a quote inferiori, su Marche meridionali, settori orientali di Umbria e Lazio centro-meridionale, Abruzzo e Molise, con apporti al suolo da deboli a moderati, localmente abbondati a quote superiori di Abruzzo e Molise e nevicate al di sopra dei 500-800 metri su Puglia centro-settentrionale, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale, con apporti al suolo da deboli a moderati” – così il Dipartimento della Protezione Civile giustifica la scelta di aver diramato il bollettino meteorologico per la vigilia di Natale.