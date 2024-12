Allerta meteo in Sardegna e Sicilia: temporali in arrivo

Rovesci di forte intensità e rischio idrogeologico in Sardegna, allerta gialla in Sicilia

Previsioni meteo: temporali in arrivo

La Sardegna si prepara a un’intensa ondata di maltempo che avrà inizio dal primo mattino di domani. Le previsioni indicano rovesci di forte intensità, accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Questo fenomeno meteorologico è destinato a estendersi anche alla Sicilia, dove si prevedono condizioni avverse, sebbene con un’intensità leggermente inferiore.

Allerta meteo della Protezione civile

La Protezione civile ha emesso un’allerta arancione per rischio idrogeologico su parte dell’isola, evidenziando la potenziale pericolosità delle precipitazioni attese. Le autorità locali sono in stato di allerta e invitano i cittadini a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e a evitare spostamenti non necessari. L’allerta gialla è stata diramata anche per la Sicilia e per alcuni settori della Calabria e della Sardegna, segnalando un aumento del rischio di eventi alluvionali e frane.

Impatto sulle attività quotidiane

Queste condizioni meteorologiche avverse potrebbero avere un impatto significativo sulle attività quotidiane dei residenti. Le scuole potrebbero decidere di chiudere, mentre le aziende sono invitate a prepararsi per eventuali interruzioni. Inoltre, i trasporti pubblici potrebbero subire ritardi o cancellazioni a causa delle forti piogge e dei venti intensi. È fondamentale che i cittadini seguano le indicazioni delle autorità e si preparino a possibili emergenze.