La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo per domani, 18 ottobre, che interessa diverse regioni italiane: ecco quali sono

Il maltempo non concederà nessuna tregua alle Regioni italiane nei prossimi giorni: diramata una nuova allerta meteo per domani, venerdì 18 ottobre.

Allerta meteo: le Regioni coinvolte

Nelle ultime 24 ore il maltempo ha messo a dura prova il Nord Italia, colpendo in particolare la Liguria e il Piemonte. Tuttavia, la situazione meteorologica non farà che peggiorare su gran parte del Paese nelle prossime ore con piogge intense e nubifragi.

La Protezione Civile ha diramato l’allerta arancione in Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, e allerta gialla in 16 regioni. Attese precipitazioni a carattere temporalesco su Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Lazio, in estensione alla Campania e successivamente alla Sicilia.

Le aree con allerta arancione dovranno prestare particolare attenzione a fenomeni di esondazione, frane e allagamenti.

Valutata inoltre allerta gialla su restanti settori di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, su alcune aree di Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia, sull’intero territorio di Trentino-Alto Adige, Umbria, Lazio e Molise, su parte di Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

Massima allerta in Veneto

La preoccupazione è alta per la laguna di Venezia che, a causa dello scirocco previsto nelle prossime ore, è a rischio di allagamenti nelle zone più esposte della città.

La situazione in tutta Italia richiede un’attenta valutazione. A tal proposito, il quadro meteorologico e delle criticità è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni.