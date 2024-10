Maltempo al Nord Italia, meteo instabile flagella il Paese: le previsioni

Un’ondata di maltempo sta interessando il Nord Italia, con effetti particolarmente intensi in Liguria, dove già ieri è stata diramata un’allerta meteo arancione dalla Protezione Civile.

Maltempo Nord Italia: meteo instabile porta disagi in tutto il Paese, le previsioni

La fase critica è iniziata alle 9 del mattino e durerà fino a mezzanotte. Le forti piogge hanno causato frane e disagi, con la chiusura di numerose scuole e difficoltà nei trasporti. L’aeroporto di Genova ha dirottato diversi voli, tra cui un volo Ryanair da Catania, atterrato a Torino, e un altro da Napoli, deviato a Pisa.

L’Emilia Romagna è un’altra regione sotto stretta osservazione, con allerta arancione su alcuni settori. Nelle prossime ore, la perturbazione si estenderà verso Lombardia e Toscana, portando ulteriori disagi. La situazione più critica si registra nel Savonese e nello Spezzino, dove le piogge hanno provocato diverse frane. A Voltri, una frana ha isolato tre abitazioni, mentre a Varazze uno smottamento ha danneggiato un muraglione e chiuso una strada. A Cogoleto, un uomo è rimasto bloccato in un sottopasso allagato.

In tutta la regione si segnalano torrenti a rischio esondazione. I livelli dei corsi d’acqua come il Centa e il Letimbro sono temporaneamente in calo, mentre in altre località come Piana Crixa il livello idrometrico continua a salire. In meno di 18 ore sono caduti 200 mm di pioggia. L’assessore alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, ha avvertito che il peggioramento potrebbe proseguire nel weekend e non ha escluso un innalzamento dell’allerta a rossa.

Oltre alla Liguria, l’allerta meteo coinvolge anche Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Lombardia e altre regioni, con scuole chiuse in diverse località.