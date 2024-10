Maltempo in Liguria, diversi i torrenti esondati: treni sospesi tra Loano e P...

Maltempo e danni in Liguria: disagi per i viaggiatori sulla linea ferroviaria Ventimiglia-Genova a causa dei treni sospesi

Le condizioni meteo stanno peggiorando in Liguria: in queste ore sono stati segnalati pesanti nubifragi sul savonese e la circolazione dei treni è stata sospesa.

Circolazione dei treni sospesa

Dalle prime ore del pomeriggio di oggi, mercoledì 16 ottobre, la circolazione dei treni è stata sospesa in entrambe le direzioni nel tratto tra Loano e Pietra Ligure per maltempo. Il rischio che esondi il torrente Nibalto è in aumento e la preoccupazione è alta.

Il fiume Bormida è esondato nel savonese nelle località di Ferrania, Altare e Cairo Montenotte, mentre a Savona è esondato il Letimbro al Santuario, con famiglie in fuga.

Maltempo in Liguria

Arpal ha confermato per ora l’allerta gialla su tutta la Liguria, ma a partire dalle 9.00 di domani, giovedì 17 ottobre, diventerà arancione su tutti i settori eccetto l’estremo Ponente.

“Anche gli aggiornamenti modellistici odierni confermano lo scenario meteorologico estremamente complesso sulla Liguria, almeno fino alla parte centrale di sabato”, fa sapere Arpal.

Le precipitazioni più strutturate si stanno spostando lentamente verso il centro levante, dove hanno raggiunto i 60mm in un’ora a Montagna, nel comune di Quiliano: andranno poi a interessare Genovesato e Spezzino. A tal proposito, il Comune di Quiliano ha comunicato lo stato di preallarme e ha invitato gli abitanti a lasciare i piani bassi e fare massima attenzione in quelle zone.

Piogge e temporali anche nella giornata di venerdì

Piogge e temporali continueranno ad imperversare nella giornata di Venerdì 18 Ottobre. Tuttavia, il maltempo si estenderà a parte delle regioni del Centro interessando in particolare il versante tirrenico; fino a coinvolgere il Sud e le due Isole Maggiori durante la sera. Allarme alto per il weekend, sono attese precipitazioni intense e raffiche di vento.