Almasri: Bonelli mostra in aula immagini torturati, 'vergognatevi, non avete decenza'

Roma, 9 ott (Adnkronos) – "Siete venuti in Parlamento a costruire una strategia della bugia e della menzogna. Ci saremmo aspettati che Nordio fosse venuto qui per chiedere scusa al Parlamento per le bugie che ha proferito al Parlamento, è ancora in tempo ministro". Lo ha detto in aula alla Camera Angelo Bonelli, che nel corso del suo intervento sul caso Almasri ha mostrato alcune foto di uomini e donne torturate.

"Le ha mai viste queste immagini? E' inutile che volti la testa, gliele hanno fatte vedere? Sono uomini e donne torturati e voi avete liberato questo uomo: vergognatevi", ha detto Bonelli rivolgendosi a Nordio.

"E' inutile che alzi il sopracciglio, lei ha detto cose incredibili. Voi ridete, ma non c'è problema, non avete la decenza di chiedere scusa, siete dei bugiardi, dovete avere rispetto delle istituzioni e no ce l'avete", ha detto tra l'altro Bonelli rivolgendosi sempre al ministro della Giustizia e ai banchi della maggioranza.