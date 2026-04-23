Contesa sul nome Mattei: gli eredi chiedono che il governo ritiri il riferimento al fondatore dell'Eni

La famiglia di Enrico Mattei ha formalmente chiesto al governo di cessare l’utilizzo del cognome del fondatore dell’ENI in relazione al cosiddetto Piano Mattei, il progetto di partenariato con l’Africa su cui l’esecutivo ha posto molta enfasi. La richiesta è stata inviata via PEC alla presidenza del Consiglio da uno degli eredi, che contesta l’abbinamento tra il nome storico e le politiche attuali dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

Accanto alla diffida che mira a tutelare la memoria e la figura pubblica di Enrico Mattei, la disputa si è estesa ai rapporti con ENI: gli eredi reclamano lettere, documenti e opere d’arte che ritengono appartenere al patrimonio privato del fondatore. La vicenda ha scatenato reazioni politiche e culturali, mettendo in evidenza contrapposizioni tra interpretazioni della storia aziendale e i valori che secondo la famiglia Mattei dovrebbero essere associati al nome stesso.

Le ragioni della diffida e i contenuti della lettera

Nella comunicazione inviata a Palazzo Chigi l’erede contesta l’associazione del cognome con politiche che a suo giudizio sono lontane dalla linea storica di Enrico Mattei: dall’approccio alle relazioni internazionali alle scelte energetiche e migratorie. L’atto legale definisce l’uso del nome come potenzialmente strumentale a fini di propaganda, con il rischio di modificare la percezione pubblica dell’eredità politica del fondatore.

La missiva ha posto l’accento sulla necessità di rispettare la memoria storica evitando appropriazioni che possano alterarne il significato originario.

I rilievi legali sollevati dagli eredi

La diffida contiene anche una richiesta concreta: la decisa interruzione dell’uso del cognome in tutte le comunicazioni ufficiali legate al progetto. In parallelo, gli eredi hanno avviato o minacciato azioni civili per ottenere il ritorno di oggetti che considerano personali, muovendo passi formali davanti al tribunale competente. Nel documento la famiglia sottolinea il principio della tutela della memoria storica come strumento legale e morale per impedire che una figura pubblica venga utilizzata in modo difforme dalla sua identità politica e professionale.

La disputa sui beni e la posizione di ENI

Oltre al tema del nome, la contesa tocca aspetti materiali: tra le opere reclamate dagli eredi ci sarebbero lettere private e due nature morte attribuite a Giorgio Morandi, oltre ad altri cimeli che il clan considera parte del proprio patrimonio. È già stata annunciata una petizione ereditaria davanti al tribunale di Macerata per ottenere la restituzione di quei beni. Dal canto suo, ENI ha risposto che tali oggetti fanno parte del patrimonio aziendale, rigettando quindi la richiesta di restituzione e chiudendo per ora la via extragiudiziale.

Cosa dice l’azienda e quali sono le prossime mosse

La società, rappresentata dagli organi dirigenti, ha motivato la propria posizione affermando che gli elementi citati rientrano in collezioni e archivi aziendali consolidati nel tempo. Gli eredi, invece, sostengono che alcuni pezzi non siano mai stati destinati ad uso societario permanente e che sia giusto ricondurli alla disponibilità della famiglia. La vicenda prosegue quindi su due fronti: amministrativo-giudiziario per la restituzione dei beni e politico-mediatico per il disconoscimento dell’uso del cognome nel progetto istituzionale.

Reazioni politiche, culturali e tensioni interne alla famiglia

La notizia ha suscitato prese di posizione nette: esponenti del governo e del partito che ha promosso il Piano Mattei hanno elogiato la figura storica del fondatore, ricordandone il ruolo nello sviluppo delle relazioni energetiche internazionali. Dall’altra parte, alcuni membri della famiglia hanno espresso delusione per le linee politiche attuali, citando divergenze su immigrazione, prezzi dell’energia e scelte diplomatiche. Anche il mondo dell’opposizione ha colto l’occasione per criticare l’operato dell’esecutivo e chiedere chiarimenti ufficiali.

Non manca, tuttavia, un quadro interno alla famiglia più articolato: una nipote, che gestisce un museo dedicato al fondatore, ha preso le distanze dalla diffida e ha espresso una visione differente su come valorizzare l’eredità culturale, sostenendo il diritto a promuovere iniziative pubbliche che ricordino la figura storica. Questa divergenza rafforza la complessità della vicenda, che non è solo legale ma anche culturale e simbolica.

Implicazioni e scenari aperti

La disputa mette in luce temi più ampi: il confine tra memoria pubblica e utilizzo politico di nomi storici, la gestione del patrimonio culturale affidato a società miste o aziende, e il ruolo degli eredi nel preservare un lascito identitario. Le prossime settimane saranno decisive per capire se la vicenda si risolverà in sede civile, con la restituzione di beni e la rimozione del nome dalle comunicazioni ufficiali, o se il conflitto proseguirà con ricadute sul piano politico e mediatico.

In ogni caso, la vicenda richiama l’attenzione su come nomi e simboli del passato possano essere oggetto di contesa contemporanea, e su quanto sia delicata la gestione di un’eredità che intreccia storia industriale, patrimonio artistico e scelte pubbliche.