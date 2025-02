Almasri: Conte, 'Meloni si richiama ad onore ma non viene in Parlamento&...

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – "Oggi l'Italia si ritrova con grande disonore a calpestare la giustizia internazionale. Io dico Meloni, presidente del Consiglio, leader di Fratelli d'Italia che per tradizione si richiama ai valori dell'onore, dov'è il tuo onore? Parlate sempre di onore, dov'è l'onore che non ti sei presentata nemmeno in Parlamento alla richiesta di informativa a spiegare a noi parlamentari e al Paese come e perché esponi il Paese a questa vergogna". Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a proposito della vicenda Almasri, durante la puntata di 'Accordi e disaccordi' in onda questa su 'Nove'.