Almasri: Della Vedova, 'Meloni riferisca subito in aula, tutelare dignità Parlamento'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “Anche +Europa si unisce alla richiesta di una informativa urgente in Aula della Presidente Meloni sul caso Almasri. Come sulla questione Albanese, Meloni ha scelto il diversivo, lo scontro, ha scelto di creare un caso mediatico giudiziario per evitare di spiegare nel merito cosa è accaduto”. Lo afferma in Aula il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.

“Spieghi perché ha rifiutato la leale collaborazione con la CPI, senza invocare pretesti, cavilli, e i Nordio non c’era e se c’era dormiva. Almasri non è un pericolo per l’Italia: l’avete rimandato dove è davvero un pericolo per la vita di decine di migliaia di persone che vengono torturate e schiavizzate. Chiediamo un immediato intervento di Meloni, per la dignità di questo Parlamento che non può tollerare che una informativa già calendarizzata venga ritirata con un pretesto infondato: siamo ancora una Repubblica parlamentare”, conclude.