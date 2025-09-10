Almasri: Dori, 'la questione Bortolozzi non esiste in Giunta'**

Roma, 10 set (Adnkronos) - “I lavori sulla richiesta di autorizzazione per i ministri Nordio e Piantedosi e per il sottosegretario Mantovano proseguono come già programmato la scorsa settimana. Oggi il relatore Gianassi ha illustrato la relazione introduttiva. Alcuni membri di maggioran...

Roma, 10 set (Adnkronos) – “I lavori sulla richiesta di autorizzazione per i ministri Nordio e Piantedosi e per il sottosegretario Mantovano proseguono come già programmato la scorsa settimana. Oggi il relatore Gianassi ha illustrato la relazione introduttiva. Alcuni membri di maggioranza hanno posto la questione relativa alla dottoressa Giusi Bartolozzi. Tuttavia, ad oggi la questione non esiste in questo organismo parlamentare".

Lo ha detto il presidente della Giunta per le autorizzazioni Devis Dori subito dopo l’Ufficio di presidenza di oggi.

"Purtroppo tante cose imprecise e confuse sono state dette nelle ultime ore, resta un solo dato certo cioè che, se il reato per cui è indagata il capo della segreteria del ministro Nordio è esclusivamente il 371bis c.p., cioè le false informazioni, lo stesso reato sarebbe autonomo rispetto a quelli che riguardano i ministri e il sottosegretario, quindi non sussisterebbe alcun concorso. La legge parla solo di concorso e non di connessione", spiega Dori.