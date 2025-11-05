Almasri: Faraone (Iv), 'da governo pagina vergognosa travestita da sovranità'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Oggi i fatti dimostrano una volta per tutte chi sia davvero Osama Njeem Almasri. Non un alleato nella 'lotta ai trafficanti'. E allora la domanda è semplice: chi lo ha fatto salire su quell’aereo? Chi ha pensato che fosse giusto restituire un p...

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – "Oggi i fatti dimostrano una volta per tutte chi sia davvero Osama Njeem Almasri. Non un alleato nella 'lotta ai trafficanti'. E allora la domanda è semplice: chi lo ha fatto salire su quell’aereo? Chi ha pensato che fosse giusto restituire un presunto carnefice al suo territorio, invece di consegnarlo alla giustizia internazionale? La superficialità, l’arroganza e il cinismo di chi oggi governa hanno trasformato la politica estera in una passerella di errori e di ipocrisie.

Si urla contro i migranti disperati che arrivano sui barconi, e poi si stendono tappeti rossi a chi sui migranti ha inferto dolore, umiliazione e morte". Lo scrive sui social Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva.

"Oggi Almasri è in carcere. Non per merito nostro, ma nonostante noi. Perfino i libici sono stati più rapidi, più coerenti, più giusti. E ho detto tutto. L’Italia, quella che crede ancora nello Stato di diritto, non può che arrossire davanti a quest’ennesima, vergognosa pagina di politica travestita da sovranità", conclude.