Home > Flash news > Alcaraz si ritira da Barcellona, Sinner allunga al numero 1. Come cambia ranking

Alcaraz si ritira da Barcellona, Sinner allunga al numero 1. Come cambia ranking

alcaraz si ritira da barcellona sinner allunga al numero 1 come cambia ranking 2

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz si ritira da Barcellona per infortunio e Sinner allunga nel ranking Atp. Oggi, mercoledì 15 aprile, il tennista spagnolo ha annunciato il suo forfait alla vigilia degli ottavi di finale dell'Atp 500 catalano a causa di un problema fisico accusato nel primo turno contr...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz si ritira da Barcellona per infortunio e Sinner allunga nel ranking Atp. Oggi, mercoledì 15 aprile, il tennista spagnolo ha annunciato il suo forfait alla vigilia degli ottavi di finale dell’Atp 500 catalano a causa di un problema fisico accusato nel primo turno contro il finlandese Virtanen.  

“E’ complicato sedermi qui oggi e annunciare che non potrò proseguire il torneo”, ha detto Alcaraz in conferenza stampa, “Nel match di ieri ho sentito un dolore al polso, che è aumentato gradualmente.

Non credevo sarebbe diventata una situazione grave, ma è un infortunio più serio del previsto”. Come cambia quindi il ranking Atp dopo il forfait di Alcaraz? 

 

Il forfait di Alcaraz permette a Sinner di scongiurare il controsorpasso dello spagnolo e allungare al primo posto del ranking Atp. Alcaraz avrebbe infatti avuto l’occasione di tornare immediatamente numero 1 del mondo, dopo essere stato sorpassato in vetta con la vittoria dell’azzurro nella finale di Montecarlo, qualora avesse vinto a Barcellona, andando a soli 10 punti di vantaggio su Sinner. 

Ora che ha abbandonato il torneo agli ottavi invece, Alcaraz si ritrova a perdere punti.

Lo spagnolo infatti aveva raggiunto la finale lo scorso anno, risultato che oggi gli fa perdere 280 punti, scivolando a quota 12.960 contro i 13.350 di Sinner, che è sicuro di rimanere numero 1 almeno fino ai prossimi Internazionali d’Italia. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)