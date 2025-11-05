Almasri: Orfini (Pd), 'dopo carcerazione sarebbe onta gravissima estendere scudo a Bartolozzi'

Almasri: Orfini (Pd), 'dopo carcerazione sarebbe onta gravissima estende...

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – "Apprendiamo con sollievo che, secondo il ministro Tajani, 'non se ne sta occupando' e che, come conferma il portavoce di Forza Italia, 'il governo non c’entra nulla' con l’arresto in Libia del generale Almasri. Visto il risultato, forse è il caso che il governo cominci a non occuparsi di molte altre questioni: giustizia, economia, sanità, scuola, ambiente.

Potremmo finalmente assistere a qualche miglioramento. La maggioranza si limiti a lasciare che la giustizia faccia il proprio corso, invece di tentare continuamente di mettere i bastoni tra le ruote ai regolari procedimenti". Così il deputato democratico, componente della giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera, Matteo Orfini.

"Dopo la carcerazione del criminale Almasri in Libia, sarebbe un’onta gravissima per la Camera sollevare il caso davanti alla Corte costituzionale per estendere lo scudo giudiziario a Bartolozzi. La maggioranza ci ripensi e fermi questa squallida forzatura istituzionale", conclude.