Almasri: Renzi, 'Meloni al limite follia istituzionale'

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – "Lascerei fuori Mattarella e direi meno male che Mattarella c'è. Che la presidente del Consiglio vada dal presidente della Repubblica a informarlo dell'avviso ricevuto, ci sta. Ma il tema è che Meloni sta veramente facendo una cosa allucinante, al limite della follia istituzionale. C'è il Parlamento bloccato siccome Nordio e Piantedosi non vogliono venire a riferire, Meloni parla sui social, manda veline, a partire da quella clamorosa ieri di Vespa, non viene in Parlamento ma solo attraverso canali mediatici di giornalisti amici". Lo dice Matteo Renzi a Metropolis sul sito di Repubblica.

"Non si capisce cosa è successo. C'è un interesse nazionale? Lo dica, è legittimo". Resta che il fatto che Almasri "è un criminale, torturatore e stupratore di bambini: nelle immagini in cui si vede di ritorno a Tripoli, fra la folla festante, c'è dietro la bandiera italiana del volo di Stato. E' una umiliazione per il nostro Paese".