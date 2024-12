Alpinisti dispersi sul Gran Sasso: guasto alla funivia blocca anche i soccorritori

L’operazione di salvataggio sul Gran Sasso si sta rivelando estremamente complessa non solo per i due alpinisti romagnoli dispersi da domenica in quota ma anche per i soccorritori. La situazione è infatti problematica a causa del maltempo che ha reso necessaria l’interruzione delle attività di salvataggio; ma un secondo problema si è aggiunto nelle ultime ore: un guasto alla funivia che non consente loro di scendere a valle.

Alpinisti dispersi sul Gran Sasso: bloccati anche i soccorritori

Impegnati nella maxi operazione che prosegue sin da domenica sono undici operatori del Soccorso Alpino che per l’intera giornata dell’Antivigilia hanno tentato in tutti i modi di avvicinarsi ai due alpinisti bloccati in un canalone per recuperarli e portarli in salvo. Purtroppo questo non è stato al momento possibile e alle difficoltà legate alla zona difficile da raggiungere e alle basse temperature con oltre 10 gradi sotto zero e al vento forte si è aggiunto un guasto alla funivia.

Questo ha inevitabilmente portato ad una sospensione delle ricerche. Ma anche al blocco dei soccorritori in un rifugio a Campo Imperatore, a 2100 metri di quota, dove si pensa dovranno restare fino dopo Natale. Solo in seguito al miglioramento delle condizioni meteo, previsto infatti dopo il 25 dicembre, sarà possibile scendere di quota e riorganizzare le operazioni di soccorso. Con i soccorritori sono presenti anche otto lavoratori del rifugio.