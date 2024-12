Maltempo e difficoltà nelle operazioni di soccorso

Le condizioni meteorologiche avverse hanno costretto le squadre di soccorso a fermarsi nella loro ricerca di due alpinisti emiliani, bloccati da domenica in un canalone sul Gran Sasso. I tentativi di recupero, effettuati dal Soccorso Alpino e Speleologico, sono stati vani a causa di forti raffiche di vento, nebbia e visibilità ridotta a zero. Le operazioni sono state sospese mentre i soccorritori attendono un miglioramento delle condizioni climatiche.

Le sfide del soccorso in montagna

Il maltempo ha reso estremamente difficile l’accesso ai luoghi in cui si presume si trovino i due alpinisti. Domenica, una squadra composta da quattro uomini della Finanza e del Cnsas ha tentato di raggiungere i dispersi, ma ha dovuto fermarsi a Sella di Corno a causa delle condizioni proibitive. Le forti raffiche di vento, che hanno raggiunto i 100 km orari, hanno costretto alla chiusura degli impianti di risalita di Campo Imperatore, rendendo impossibile l’accesso in quota.

Le previsioni meteorologiche e la situazione attuale

Le previsioni indicano che il maltempo persisterà, con temperature che si aggirano intorno ai -5°C e precipitazioni a carattere di forte temporale fino a 1500 metri di quota. La situazione è ulteriormente complicata dall’arrivo della Bora, che ha portato a nevicate anche a bassa quota, intorno ai 600 metri. Attualmente, la città dell’Aquila è colpita da intense nevicate, rendendo ancora più difficile la situazione per i soccorritori.

Il ruolo del Soccorso Alpino

Il Soccorso Alpino e Speleologico, insieme ad altre forze, sta monitorando la situazione e si prepara a riprendere le ricerche non appena le condizioni lo permetteranno. La sicurezza dei soccorritori è una priorità, e ogni tentativo di salvataggio deve essere effettuato in condizioni di sicurezza. La comunità locale e gli appassionati di montagna seguono con apprensione l’evolversi della situazione, sperando in un esito positivo per i due alpinisti dispersi.