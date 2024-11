Questa mattina, lungo la statale 96 tra Toritto e Altamura, un gruppo armato ha assaltato un furgone portavalori bloccando la strada e incendiando diversi veicoli.

Altamura: assalto a portavalori, veicoli incendiati lungo la strada

La scena si è trasformata in un teatro di violenza, con mezzi incendiati e fumo che ha avvolto l’area. I testimoni riferiscono di aver visto esplodere “armi pesanti e bombe” durante l’attacco. Tre guardie giurate sono rimaste ferite, ma al momento non ci sono informazioni precise sulle loro condizioni.

Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono accorsi sul posto, con tre squadre impegnate a spegnere i roghi che hanno coinvolto in totale cinque veicoli, incluso il portavalori. Marco Dell’Anna, segretario Uiltucs Puglia, ha espresso preoccupazione e rabbia: “Abbiamo assistito a un’altra tragedia sfiorata. L’attacco è avvenuto con esplosioni mentre gli equipaggi erano all’interno del veicolo. Solo per fortuna le guardie non hanno perso la vita”.

Assalto a portavalori tra Toritto e Altamura: mezzi in fiamme

Dell’Anna denuncia un’escalation di criminalità organizzata, sempre più disposta a rischiare vite per compiere rapine. “È evidente la necessità di un rafforzamento della sicurezza sulle strade percorse dai portavalori,” ha affermato, sollecitando nuovamente la Prefettura di Bari a intervenire. Il sindacato ha in programma un sit-in davanti alla Prefettura per chiedere maggiore tutela per i lavoratori, dichiarando che “non possiamo più accettare di essere spettatori di attacchi che mettono a rischio non solo i lavoratori, ma anche i cittadini. Occorre un intervento deciso prima che si verifichi un’altra tragedia.”