Vittoria storica nelle elezioni USA: Trump conquista Pennsylvania e Wisconsin. Il tycoon torna alla presidenza promettendo una nuova età dell'oro per l'America.

Un’ondata di cambiamento ha attraversato gli Stati Uniti con l’esito delle elezioni presidenziali 2024. In una serata elettorale carica di tensione, la mappa politica americana si è ridisegnata stato dopo stato, culminando in una vittoria che ha segnato un precedente storico nel panorama politico americano.

Elezioni USA 2024, Trump vince: sarà il 47° presidente degli Stati Uniti

La serata si è sviluppata attraverso una serie di vittorie chiave in stati strategici, con particolare rilevanza per Wisconsin e Pennsylvania, che hanno giocato un ruolo determinante nell’esito finale. Il conteggio dei grandi elettori ha superato la soglia cruciale dei 270, raggiungendo quota 277 secondo le prime proiezioni.

“Sono il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Abbiamo fatto la storia. Questa è una magnifica vittoria che ci consentirà di rendere l’America di nuovo grande”, ha detto il nuovo Presidente degli USA sul palco di West Palm Beach.

Il discorso della vittoria, pronunciato dalla suggestiva location di Palm Beach, ha toccato temi di unità nazionale e rinnovamento. “Guariremo il paese e lo riporteremo alla grandezza”, è stata la promessa centrale del messaggio alla nazione, delineando una visione di quello che è stato definito come un futuro “periodo aureo” per l’America.

Elezioni Americane 2024, vince Donald Trump: sarà il 47° Presidente

Particolarmente significativa è stata la conquista del cosiddetto “Blue Wall”, con successi cruciali in stati tradizionalmente democratici. La vittoria ha incluso trionfi in diversi stati chiave del Sud e del Midwest, consolidando un risultato che gli analisti considereranno a lungo per le sue implicazioni storiche.

L’opposizione ha mantenuto le sue roccaforti tradizionali, conquistando stati come California, New York e Illinois, oltre a diversi stati della costa occidentale e del New England, dimostrando la persistente divisione politica del paese.

Questo risultato segna solo il secondo caso nella storia americana di un presidente che ottiene un mandato non consecutivo, creando un parallelo storico con Grover Cleveland del XIX secolo. La vittoria apre ora la strada a quello che si preannuncia come un periodo di significativi cambiamenti nella politica interna ed estera americana.