Momenti di alta tensione nel corso delle elezioni negli Stati Uniti. É accaduto a Capitol Hill, a Washington, dove un uomo è stato fermato dalla polizia in possesso di una pistola lanciarazzi e di una torcia. Il ritrovamento è avvenuto nel corso dei controlli di sicurezza all’ingresso per i turisti.

Elezioni Usa: fermato a Capitol Hill uomo con pistola lanciarazzi

Alta tensione a Capitoll Hill durante le elezioni in corso negli Usa. Un uomo è stato trovato in possesso di una pistola lanciarazzi all’ingresso dell’edificio: se ne sono accorti gli agenti mentre effettuavano i controlli di sicurezza, come riportato dalla Cnn che cita la polizia di Washington. Secondo quanto riferito, oltre alla pistola lanciarazzi l’uomo aveva con sè una torcia. Inoltre sono stati rinvenuti anche due contenitori dal forte odore di benzina ed un taccuino che, stando a quanto da lui riferito, “voleva portare al Congresso”.

La polizia ha immediatamente avviato le indagini allo scopo di chiarire quali fossero le intenzioni dell’uomo ed in merito alla vicenda viene al momento mantenuto il massimo riserbo. Nel frattempo una descrizione dell’arma è stata fornita dall’agenzia di stampa Reuters: si tratterebbe di una flare gun ovvero di una pistola di plastica solitamente di colore acceso ed impiegata per sparare fumogeni o razzi di segnalazione in aria.