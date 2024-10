Grave incidente sul lavoro ad Altavilla Vicentina, in provincia di Vicenza. A farne le spese un giovane operaio di 25 anni, deceduto per le gravi ferite riportate in seguito al crollo di un bancale di finestre che, secondo una prima ricostruzione dei fatti, stava movimentando.

Altavilla Vicentina, morto operaio di 25 anni

Il carico pesante era stato precedentemente depositato ed era pronto per essere stoccato in un’area esterna quando, per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti che stanno indagando sull’accaduto, gli sarebbe caduto addosso investendolo in pieno. L’incidente è avvenuto nell’area adibita allo stoccaggio di materiale per il bricolage e i prodotti per l’edilizia di un grande magazzino nel comune veneto.

Operaio morto ad Altavilla Vicentina, la ricostruzione

Non è ancora del tutto chiara la dinamica esatta dei fatti ma le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio che cosa sia accaduto e cosa abbia provocato il tragico incidente sul lavoro. I primi a dare l’allarme sono stati i colleghi del 25enne che si trovavano nel piazzale del magazzino adibito al ritiro, da parte dei clienti, della merce acquistata in precedenza.

Sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare e stabilizzare il giovane prima di procedere con il trasporto in codice rosso al nosocomio san Bortolo di Vicenza. Purtroppo per il 25 non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate: è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.