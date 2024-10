Incidente a Pergusa, schianto auto contro un cancello è in fiamme: un morto

Incidente a Pergusa, schianto auto contro un cancello è in fiamme: un morto

Un tragico incidente a Pergusa ha portato alla morte di un giovane di 24 anni. Due passeggeri sono rimasti feriti nell'impatto di un'auto in fiamme dopo lo scontro

Nella serata di ieri, un tragico incidente ha coinvolto un’autovettura nell’area del circuito di Pergusa, portando alla morte di un giovane passeggero di 24 anni.

Incidente a Pergusa, schianto auto contro un cancello è in fiamme: un morto

La vettura, dopo aver sbattuto contro un cancello, ha preso fuoco e si è ribaltata. La vittima, Ugo Vinci, originario di Enna e studente di Medicina presso l’Università Dunarea de Jos, è rimasta intrappolata all’interno del veicolo, non riuscendo a fuggire da quella situazione drammatica e mortale.

Il conducente del veicolo e un altro passeggero sono riusciti a mettersi in salvo e sono stati immediatamente trasportati al pronto soccorso dell’ospedale. Attualmente, non è chiaro se il giovane abbia perso conoscenza a causa dell’impatto, impedendogli di evacuare l’auto, o se sia rimasto bloccato mentre il veicolo veniva avvolto dalle fiamme.

Tragico incidente a Pergusa, auto in fiamme: un morto e due feriti

Le prime indagini, condotte dai carabinieri del comando provinciale di Enna, suggeriscono che si tratti di un incidente, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto per cause ancora da chiarire. Alcuni residenti, accortisi dell’incidente e delle fiamme, hanno tentato di intervenire, ma ogni tentativo è risultato vano. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che non hanno potuto salvare il giovane.

La Procura di Enna ha avviato un’inchiesta per determinare eventuali responsabilità, ascoltando i due superstiti per ricostruire gli eventi precedenti alla tragedia.