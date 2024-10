L’uragano Milton è stato classificato a categoria 5 (poi scesa a 4) con venti fino a 265 chilometri orari accelera e punta dritta verso la Florida. Milton, ha cambiato direzione e si sta spostando più a sud, secondo il National Hurricane Center.

Uragano Milton: venti in calo, ma resta un pericolo di categoria 5 vicino al landfall

Questo cambio di rotta significa che la tempesta attraverserà più rapidamente il Golfo del Messico, con un arrivo previsto attorno alle 23 del 9 ottobre nella zona di Sarasota. Il mutamento nella traiettoria e la maggiore velocità potrebbero ridurre la dispersione della sua potenza, facendo sì che Milton colpisca la Florida ancora come uragano di categoria 4.

Il presidente Joe Biden ha definito Milton “la tempesta del secolo”, sottolineando come molte comunità siano ancora in difficoltà dopo l’uragano Helene, avvenuto solo due settimane prima. “Seguite tutte le indicazioni di sicurezza: queste prossime 24 ore sono cruciali”, ha dichiarato il presidente.

Uragano Milton prossimo al landfall: calano i venti, ma la minaccia resta alta

Le autorità della Florida continuano a esortare i residenti delle aree a rischio a evacuare immediatamente o a cercare rifugio. Il sindaco di Tampa, Jane Castor, ha avvertito: “Chi non ha ancora evacuato deve farlo subito”.

In previsione dell’arrivo di Milton, sono stati emessi ordini di evacuazione per diverse aree della Florida meridionale, con migliaia di persone già in fuga. Il governatore Ron DeSantis ha dichiarato lo stato di emergenza in 51 contee, avvertendo che danni significativi sono attesi in molte parti dello stato. Le autorità temono anche la formazione di tornado, in particolare nella Florida Centrale e Meridionale, aumentando i rischi per milioni di persone.